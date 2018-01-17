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Армия Сирии взяла на вооружение новую стратегию мобильных диверсий
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    Армия Сирии взяла на вооружение новую стратегию мобильных диверсий

    17:35  17 Января 2018
    1696

    Армия Сирии взяла на вооружение новую стратегию мобильных диверсий

    Алеппо, 17 января. Правительственные войска применяют на юге Алеппо новую «гибкую» стратегию ведения боевых действий.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что армейцы, ведущие наступление на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) получили на вооружение большое количество пикапов, снаряженных зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами.

    Учитывая то, что за несколько лет исламисты успели плотно окопаться в провинции Идлиб, армейцы перешли к тактике, позволяющей избежать крупных потерь среди живой силы и бронетехники во время массированного наступления.

    Передовые подразделения САА совершают стремительные рейды по флангам и тылам террористов и, нанеся урон, уходят из-под обстрелов.

    Отмечается, что сирийская армия сейчас ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе сразу с двух направлений.

    Армия Сирии взяла на вооружение новую стратегию мобильных диверсий

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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