Армия Сирии взяла на вооружение новую стратегию мобильных диверсий

Алеппо, 17 января. Правительственные войска применяют на юге Алеппо новую «гибкую» стратегию ведения боевых действий.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что армейцы, ведущие наступление на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) получили на вооружение большое количество пикапов, снаряженных зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами.

Учитывая то, что за несколько лет исламисты успели плотно окопаться в провинции Идлиб, армейцы перешли к тактике, позволяющей избежать крупных потерь среди живой силы и бронетехники во время массированного наступления.

Передовые подразделения САА совершают стремительные рейды по флангам и тылам террористов и, нанеся урон, уходят из-под обстрелов.

Отмечается, что сирийская армия сейчас ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе сразу с двух направлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.