В Турции потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

Анкара, 17 января. Военно-транспортный самолет турецких ВВС потерпел крушение на юго-западе страны.

Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил, что в среду 17 января потерпел крушение самолет CASA CN-235 в горном районе провинции Ыспарта. Машина упала практически сразу после взлета с военной авиабазы около населенного пункта Эскишехир, в момент крушения на борту самолета находились двое пилотов и бортмеханик.

По данным представителей Минобороны Турции, экипаж военно-транспортного самолета погиб. Обломки машины найдены в 200 километрах от Антальи около озера Эгридир, сообщает источник.