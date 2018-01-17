Встреча России, Турции и Ирана по Сирии состоится 19-20 января в Сочи

Москва, 17 января. Встреча по Сирии в формате Россия-Турция-Иран будет проходить 19 и 20 января в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба посольства Турции в России.

По данным ведомства, на предстоящей встрече Анкара будет представлена на уровне заместителя министра иностранных дел Турции.

«Замглавы МИД Турции примет участие во встрече по Сирии 19-20 января в Сочи», — говорится в сообщении.

Ранее состоялись телефонные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, а также процесс подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с идеей проведения Конгресса национального диалога Сирии. Глава государства подчеркнул, что после успешного создания зон деэскалации в Сирии, Россия переходит к следующему этапу – проведению конгресса народов Сирии, в котором примут участие все этнические и религиозные группы, а также действующее правительство и оппозиция.