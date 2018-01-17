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Политика
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Общество
Многодетным новоселам Новодвинска помогут обустроить земельные участки по указу Путина
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    Многодетным новоселам Новодвинска помогут обустроить земельные участки по указу Путина

    17:21  17 Января 2018
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    Многодетным новоселам Новодвинска помогут обустроить земельные участки по указу Путина

    Архангельск, 17 января. Многодетные семьи из Новодвинска, получившие земельные участки под строительство индивидуального жилья, получат помощь властей по организации инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время своей рабочей поездки в город.

    На встрече с главой региона многодетные новоселы рассказали, что уже возвели дома, однако на участках нет водоснабжения, и это тормозит их переезд.

    Орлов заявил, что готов выделить 5,5 миллиона рублей на подведение водопровода к участкам. Вопрос о выделении оставшейся суммы решат муниципалитет и депутаты городского Совета.

    «Дом и участок – это закрепление семей на родной земле. Эта работа является приоритетной и будет продолжена совместно с администрацией Новодвинска», – подчеркнул Игорь Орлов.

    Напомним, задача по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #архангельская область
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