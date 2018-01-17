Петербургские депутаты защитили от застройки четыре сквера на Петроградской стороне

Санкт-Петербург, 17 января. Депутаты петербургского Законодательного собрания запретили застраивать четыре сквера на Петроградской стороне.

В среду еще четыре зеленые зоны были внесены в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», нововведения были утверждены депутатами ЗакСа, пишет портал 78.ru.

Буквой закона от застройщиков теперь защищены скверы на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц, на набережной Адмирала Лазарева, возле улиц Корпусной и Средней Колтовской, у Малой Зелениной и Петергофской улиц. Общая площадь скверов составляет три гектара.

Напомним, благоустройство городской среды является одним из приоритетов внутренней политики РФ. Так, в конце 2016 года в этом направлении был запущен проект «Формирование комфортной городской среды», лично одобренный президентом РФ Владимиром Путиным.