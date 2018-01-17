Выборы-2018: избирательный штаб Путина в Крыму начнет работу 18 января

Симферополь, 17 января. Региональный предвыборный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, начнет свою работу в Крыму 18 января. Об этом сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«В Крыму завтра официально начнет свою работу региональный избирательный штаб Владимира Путина. На мой взгляд, этот момент обязательно войдет в историю республики, ведь выбирать президента РФ крымчане будут впервые», – написал Константинов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в конце декабря в Симферополе и Севастополе открылись студенческие предвыборные штабы сторонников Владимира Путина.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на пост президента в качестве самовыдвиженца. Для регистрации Путина кандидатом его избирательному штабу необходимо подать в ЦИК РФ не менее 300 тысяч подписей. Однако к настоящему моменту предвыборный штаб Путина собрал более миллиона подписей россиян в поддержку его кандидатуры.