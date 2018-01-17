В Госдуме предположили, что Киев пустит Javelin на оплату ЖКХ

Михаил Старшинов, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, считает, что американские Javelin появились на Украине потому, что «все свое продали».

«Откровенно говоря, на постсоветском пространстве большего, чем на Украине, количества скандалов и откровенно карикатурных историй, связанных с продажей оставшегося советского оружия куда угодно — в Африку, на Ближний Восток и вообще все равно куда, не было. Поэтому и Javelin сейчас могут пустить на оплату ЖКХ, но тогда снова воевать будет нечем. Опять курьез может получиться», — сказал парламентарий в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ходе программы обсуждали, почему американцы решили бесплатно поставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Это, кстати, будет самый мирный вариант развития событий, если они Javelin пустят на оплату ЖКХ. Но это едва ли. Скорее всего, они пустят их на борьбу с Донбассом», — отметила ведущая программы Ольга Скабеева.

Украинский политолог Вадим Трюхан ответил на ее предположение так: «Используем по назначению, если будет необходимость, а продавать не будем».

При этом российскому депутату украинец заявил, что «рынок вооружения очень конкурентный, и страны пытаются подорвать репутацию друг друга, чтобы занять нишу».

«Поэтому я понимаю, что Россия, наш прямой конкурент, пытается подорвать репутацию Украины. Да, прошлое правительство продавало оружие. Нынешнее пытается воссоздать способность Украины себя защищать», — сказал Вадим Трюхан Михаилу Старшинову.