Турция берет Сирию «в оборот»: на севере Алеппо найдены школьные сертификаты на турецком

Алеппо, 17 января. В северной части провинции Алеппо обнаружены школьные сертификаты на турецком языке.

Эксперты считают, что Турция намерена серьезно обосноваться в северной части Сирии, которая сейчас подконтрольна протурецким боевикам, участвовавшим в операции по освобождению населенного пункта Эль-Баб от террористов.

Сирийские источники опубликовали фото найденных на севере страны школьных сертификатов на турецком языке с изображением флагов Сирии и Турции. Эксперты полагают, что школьникам в данном регионе будут преподавать турецкий язык.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии начала работать турецкая почта, открываются отделения государственного банка Турции. Анкара создает новые пограничные пункты на сирийской границе.

Учитывая намерение Турции начать военную операцию против курдов в районе кантона Африн, Анкара может предпринять попытку расширить свою территорию за счет Сирийской арабской республики, заявляют эксперты.