Выборы-2018: собранные в поддержку Путина подписи хранятся в несгораемых шкафах

Москва, 17 января. Все подписи россиян, собранные в поддержку участия действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах-2018, хранятся в несгораемых шкафах. Об этом журналистам рассказал в среду официальный представитель избирательного штаба российского лидера Андрей Кондрашов.

«В штабе для этого существуют огромные несгораемые шкафы, в которых сейчас находятся 472 тысячи подписей», — цитирует его слова РИА Новости.

При этом предвыборный штаб обязан хранить все подписи до конца избирательной кампании. Всего в поддержку самовыдвижения Путина уже было собрано более миллиона подписей.

Напомним, ранее сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина Сергей Когогин указал на то, что дата окончания сбора подписей в поддержку действующего главы государства будет определена уже на этой неделе.

Владимир Путин. Биография