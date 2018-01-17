Нашей стране нужен сильный лидер: Иосиф Пригожин рассказал, почему поддерживает Путина

Москва, 17 января. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему решил поддержать кандидатуру Владимира Путина на будущих выборах президента России.

В интервью корреспонденту «Инфореактора» шоумен выразил мнение, что наша страна нуждается в сильном лидере, способном отстаивать ее интересы.

Выбор в пользу действующего лидера страны Пригожин объяснил просто:

«Потому что я ему доверяю», — заявил продюсер, отметив, что для Владимира Путина Россия — это не просто слово.

Главными заслугами президента Пригожин считает сохранение целостности российского государства и эффективную работу государственной структуры, несмотря на ряд экономических и политических стрессов. Он также напомнил об успешно проведенной Олимпиаде в Сочи.

«На внешнеполитической арене мы возвращаем если не былую влиятельность, то хотя бы состоятельность», — добавил продюсер.

Комментируя будущие выборы президента страны, Пригожин отметил, что народ должен участвовать в определении судьбы своей страны. Никто не должен оставаться безучастным.