Политика Трампа толкает США к международной изоляции — американские СМИ

Политика Дональда Трампа толкает США к международной изоляции, считают эксперты. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Fortress America Is Crumbling» («Крепость «Америка» рушится»), опубликованной американским изданием The Nation.

Архитектура миропорядка, который Вашингтон строил после Второй мировой войны, оказалась не только грозной, но и, как ежедневно доказывает нам Трамп, удивительно хрупкой. Эта глобальная система опиралась на двойственность: идеалистическое сообщество суверенных государств, равных перед институтом международного права, и американская верховная империя, которая зиждется на политике силы, то есть военной и экономической мощи.

В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты использовали свой авторитет для формирования международного сообщества, которое будет способствовать миру и общему процветанию, посредством постоянных институтов, среди которых ООН (1945 год), Международный валютный фонд (1945 год) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (1947 год), предшественник Всемирной торговой организации. Чтобы управлять этим миропорядком с помощью верховенства права, Вашингтон также помог создать Международный суд в Гааге.

Что касается второй стороны этой двойственности, политики силы, Вашингтон создал четырехуровневый аппарат — военный, дипломатический, экономический и тайный — чтобы постепенно укреплять свою власть. Тайный аспект этого миропорядка связан с глобальной слежкой со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) и тайными операциями Центрального разведывательного управления на пяти континентах.

Признаки упадка этой модели мироздания появились еще за десять лет до того, как Дональд Трамп стал президентом. Дипломатия Трампа лишь ускорила эту тенденцию, сделав ее очевидной.

В конце года консервативный комментатор CNN Фарид Закария критиковал «глупое и обреченное на провал решение администрации Трампа отказаться от глобального влияния Соединенных Штатов, которое создавалось более 70 лет». Тот, кто должен поддерживать и развивать существующую международную систему, пишет Закария, вместо этого создает эгоцентристскую изоляцию, и, следовательно, вакуум власти, который будет заполнен такими державами как Китай, Россия и Турция».

За последние полвека американская доля в мировой экономике упала с 40 процентов в 1960 году до 22 процентов в 2014 году и до всего 15 процентов в 2017 году (в соответствии с индексом паритета покупательной способности). Многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что через 10 лет Китай превзойдет США в абсолютном выражении и станет мировой экономикой номер один.

Вашингтон также сталкивается с серьезным вызовом своему геополитическому положению в Евразии. Пекин уже начал строительство «нового Шелкового пути», огромной инфраструктуры железных дорог и нефтепроводов через весь континент, и готовится строить военно-морские базы в Аравийском и Южно-китайском морях, что в значительной степени подрывает доминирование Вашингтона в Евразии.

Внешнеполитические связи Америки тоже рушатся. В одном только декабре мы получили несколько сообщений о том, как одна страна за другой стали отдаляться от Вашингтона. Сначала был Египет. Страна, которая 40 лет получала материальную помощь США, открыла свои военные базы российским истребителям. Затем, несмотря на все усилия президента Обамы, Мьянма начала сближаться с Пекином. Австралия, которая последние 100 лет была верным союзником Америки, уже адаптирует свою дипломатию к росту доминирующей роли Китая в Азии. И, наконец, министр иностранных дел Германии публично указал на расширяющийся раскол в отношениях Вашингтоном по ключевым вопросам политики и заявил, что столкновения не избежать, и отношения «никогда не будут прежними».

Поскольку на нашей планете насчитывается всего 40-50 стран с достаточным богатством, чтобы играть хотя бы региональную роль, с такими темпами отчуждения союзников Вашингтон может вскоре остаться без друзей. Трамп прочувствовал это на себе в декабре, когда он бросил вызов многочисленным резолюциям ООН, признав Иерусалим столицей Израиля.

Что касается «исторических инвестиций» в центральную опору американской мировой державы, военный аппарат, то не обольщайтесь предлагаемым колоссальным 10-процентным увеличением бюджета Пентагона для финансирования новых самолетов и военных кораблей, так как большая часть этих денег пойдет непосредственно в карманы гигантских оборонных подрядчиков. В бюджете Трампа также предлагается сократить финансирование фундаментальных исследований в таких стратегически важных областях, как искусственный интеллект, в результате чего Америка, вероятно, потеряет свое технологическое преимущество.

Всего за один год Трамп дестабилизировал двойственность, которая долгое время была основой внешней политики США, поставив в приоритет военный аппарат и узкие национальные интересы. Но в мире, стремящемся к глобализации, возведение стен – плохая тактика. Крепость «Америка» просто не может существовать.