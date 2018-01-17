Пациентами подмосковных центров здоровья в 2017 году стали почти 90 тыс. человек

Москва, 17 января. Почти 90 тыс. жителей Московской области обратились в минувшем году в центры здоровья. Такие данные представила первый зампред регионального правительства Ольга Забралова.

«В 2017 году первично обратилось 89,5 тысячи человек, из которых около 72 тысяч взрослых и порядка 17,5 тысяч детей», — уточнила она.

На сегодняшний день в регионе действуют 36 центров здоровья для взрослых и детей. Для прохождения обследования в них может обратиться гражданин, прикрепленный к медицинской организации, на базе которой работает центр здоровья, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для этого необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, создание таких центров является частью приоритетного национального проекта «Здоровье» - программы по повышению качества медицинской помощи, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, в конце июля минувшего года Владимир Путин назвал обеспечение доступности медпомощи одной из приоритетных задач властей РФ и поручил главам регионов страны и министрам обеспечить доступную медицинскую помощь жителям небольших населенных пунктов.

«Главы регионов, профильные ведомства обязаны сосредоточить на ее решении самое пристальное внимание», – подчеркнул он, призвав губернаторов расходовать по назначению средства, выделенные для системы здравоохранения.

Глава государства также указал на то, что в регионах должны работать передвижные центры здоровья и санитарная авиация.