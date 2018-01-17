Киев, 17 января. Член комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Андрей Лопушанский выступил с критикой в адрес «Нафтогаза» за решение закупать российский газ в 2018 году.

Лопушанский возмущен планами «Нафтогаза» закупать российский газ, несмотря на доводы украинской компании о том, что российские партнеры предлагают привлекательную цену. Представитель Рады убежден, что эти деньги «Газпром» направит на так называемую «войну против Украины».

«Как можно платить деньги, которые будут использоваться на войну?» — цитируют его украинские СМИ.

«Жизнью людей и совестью не торгуют», — продолжил парламентарий.

Он считает, что такой шаг недопустим для Украины. Депутат предложил «Нафтогазу» приобретать газ у Европы даже по той цене, которая будет дороже российского предложения.

Также он призвал украинскую компанию добывать газ на территории страны.

«Это тоже задача «Нафтогаза», а не только закупка газа там, где выгодно», — заключил Лопушанский.

Украинские политики регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии». Они убеждены, что в Донбассе ВСУ противостоят вместе с армиями ДНР и ЛНР российские войска. В свою очередь в Москве отвергают обвинения Киева, напоминая, что РФ выступает как посредник на мирных переговорах сторон в Минске, а не как участник конфликта.