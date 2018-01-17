18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Политика
Бизнесмен от коммунистов: почему падает рейтинг Грудинина, и как он его будет надувать
Украина
В Раде раскритиковали «Нафтогаз» за решение по газу из РФ: «Жизнями не торгуют»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Раде раскритиковали «Нафтогаз» за решение по газу из РФ: «Жизнями не торгуют»

    17:06  17 Января 2018
    1767

    В Раде раскритиковали «Нафтогаз» за решение по газу из РФ: «Жизнями не торгуют»

    Киев, 17 января. Член комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Андрей Лопушанский выступил с критикой в адрес «Нафтогаза» за решение закупать российский газ в 2018 году.

    Лопушанский возмущен планами «Нафтогаза» закупать российский газ, несмотря на доводы украинской компании о том, что российские партнеры предлагают привлекательную цену. Представитель Рады убежден, что эти деньги «Газпром» направит на так называемую «войну против Украины».

    «Как можно платить деньги, которые будут использоваться на войну?» — цитируют его украинские СМИ.

    «Жизнью людей и совестью не торгуют», — продолжил парламентарий.

    Он считает, что такой шаг недопустим для Украины. Депутат предложил «Нафтогазу» приобретать газ у Европы даже по той цене, которая будет дороже российского предложения.

    В Раде раскритиковали «Нафтогаз» за решение по газу из РФ: «Жизнями не торгуют»

    Также он призвал украинскую компанию добывать газ на территории страны.

    «Это тоже задача «Нафтогаза», а не только закупка газа там, где выгодно»,  — заключил Лопушанский.

    Украинские политики регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии». Они убеждены, что в Донбассе ВСУ противостоят вместе с армиями ДНР и ЛНР российские войска. В свою очередь в Москве отвергают обвинения Киева, напоминая, что РФ выступает как посредник на мирных переговорах сторон в Минске, а не как участник конфликта.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #нафтогаз #лопушанский
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей

      18:45 17 Января 2018 359
      Читать
      14:00
      Сегодня

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Сегодня

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Сегодня

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Сегодня

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 4630

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3188

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33577

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7767

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7408
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      94
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      239
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      807
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      4717