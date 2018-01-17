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В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на сообщение о «перехвате российских бомбардировщиков»
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    В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на сообщение о «перехвате российских бомбардировщиков»

    17:02  17 Января 2018  /обновлено: 17:03  17 Января 2018
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    В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на сообщение о «перехвате российских бомбардировщиков»

    Лондон, 17 января. В посольстве России в Лондоне прокомментировали сообщение британского министерства обороны о якобы имевшем место перехвате российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства соединенного королевства, назвав его упражнениями в PR. 

    «Министерство обороны говорит о ВВС Великобритании, «перехвативших» российские самолеты в «районах британских интересов», «наших небесах» и тому подобное. Однако вторжения в воздушное пространство Великобритании никогда не было и ни один российский самолет не вынуждали садиться или даже изменить курс», —  приводит РИА Новости комментарий представителей российской дипломатической миссии.

    В посольстве РФ в Великобритании добавили, что подобные резкие заявления являются не чем иным, как пиаром. В посольстве уточнили, что комментарий Лондона не имеет ничего общего с реальной работой над предотвращением угроз, а больше походит на «игру в имитацию».  

    Напомним, 15 января британское оборонное ведомство распространило информацию, согласно которой истребители Typhoon ВВС Великобритании «следили за двумя российскими самолетами, приближавшимся к британскому воздушному пространству». При этом в сообщении значилось, что Ту-160 ВВС РФ не выходил на связь с представителями авиаконтроля. 

    В Минобороны РФ, комментируя ситуацию, заверили, что российские самолеты выполняли обычные полеты в международном пространстве. Никаких нарушений воздушных границ в данном случае быть не могло, добавили в Минобороны.

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    Автор: Федор Веснин
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    #россия #великобритания #посольство #воздушное пространство #министерство обороны
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