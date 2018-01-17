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Россия
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Общество
Минстрой РФ рассказал о перевыполнении плана по благоустройству городов в 2017 году
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    Минстрой РФ рассказал о перевыполнении плана по благоустройству городов в 2017 году

    16:40  17 Января 2018
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    Минстрой РФ рассказал о перевыполнении плана по благоустройству городов в 2017 году

    Москва, 17 января. В 2017 году план по формированию комфортной городской среды в российских городах был выполнен более чем на 100%. Об этом сообщил в среду на Форуме малых городов в Коломне глава Минстроя РФ Михаил Мень.

    «Выполнение программы превысило 100%», — приводит его слова РИА Новости.

    По словам Меня, в 2017 году на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 25 миллиардов рублей, было благоустроено больше 19 тысяч дворов и двух тысяч общественных пространств.

    Министр добавил, что в планах Минстроя оказать дополнительную поддержку малым городам и историческим поселениям. Для этого из федерального бюджета планируют привлечь еще пять миллиардов рублей. 

    Минстрой РФ рассказал о перевыполнении плана по благоустройству городов в 2017 году

    Напомним, также под руководством Минстроя РФ реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который был запущен в конце 2016 года. Инициативу по его созданию поддержал в традиционном ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

    Ранее сообщалось, что власти ЗАТО Североморск Мурманской области в рамках реализации данного проекта обратились за советом к местным жителям, предложив им рассказать о том, что бы они хотели изменить в своем городе.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #благоустройство #городская среда #минстрой рф
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