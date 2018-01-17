Прилетевший с Украины кукурузник с нелегалами задержали в Венгрии

Будапешт, 17 января. В Венгрии наряды полиции с ищейками задержали 11 нелегалов, прилетевших в страну из Украины на легкомоторном самолете Ан-2.

По данным телеканала 112, «кукурузник» под покровом ночи незаконно пересек украинско-венгерскую границу, приземлившись в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории.

На место посадки прибыли правоохранители, которым удалось задержать восемь граждан Вьетнама и троих граждан Афганистана.

При этом местанохождение пилота Ан-2 пока неизвестно. Устанавливается также личность организатора переправки выходцев из Азиии с территории Украины.