Нью-Йорк, 17 января. Американское издание The New York Times подробно рассказало о причинах решения Пентагона создать в Сирии «пограничные силы безопасности».

По мнению автора статьи журналистки Энн Барнард намерение Вашингтона создать новую силу на севере Сирии приведет к расколу страны.

«Силы численностью 30 тыс. человек, против создания которых категорически выступают Россия, Турция, Иран и сирийское правительство, могут также стать «искрой», из которой разгорится новая фаза войны», — пишет Барнард.

Представитель курдского альянса Мустафа Бали подтвердил, что новая группировка намерена контролировать участки сирийской граница около Ирака и Турции и противостоять возможному возрождению террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Представитель Оклахомского университета Джошуа Лэндис считает, что инициатива Вашингтона может привести к созданию нового государства к северу от Евфрата, которое будет контролировать большинство нефтегазовых месторождений Сирии, крупнейшую плотину ГЭС, а также иметь собственную армию. Лэндис подчеркнул, что это образование станет «фиговым листком» и прикрытием для сохранения и развития американского присутствия в данном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.