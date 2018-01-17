Выборы-2018: более трех тысяч россиян хотят стать волонтерами штаба Путина

Москва, 17 января. На официальный сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, поступило более трех тысяч заявок от граждан, пожелавших стать волонтерами избирательного штаба. Об этом сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, с 15 января на официальный сайт избирательного штаба Путина поступило более трех тысяч заявок от граждан, которые хотят принять участие в предвыборной кампании в качестве волонтеров.

«Более трех тысяч заявок поступило на сайт», — сказал Кондрашов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что любой желающий может принять участие в работе предвыборного штаба. Для этого необходимо зайти на сайт putin2018.ru и заполнить короткую форму регистрации, указав свои контактные данные.

Напомним, выборы главы государства запланированы на 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий президент РФ Владимир Путин принимает участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако к настоящему моменту избирательный штаб собрал более миллиона подписей россиян в поддержку кандидатуры Путина.