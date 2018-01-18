Сирия намерена обезопасить Дамаск: корреспондент ФАН запечатлел подготовку САА к операции в Гуте

В районе Джобар на восточной окраине Дамаска продолжаются столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками антиправительственных исламистских группировок, не соблюдающих установленный в Восточной Гуте режим прекращения огня. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал новую видеозапись, снятую на передовых позициях Республиканской гвардии САА.

Ранее бойцы этого элитного подразделения, которые на протяжении трех лет сдерживали натиск террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на заблокированной базе в Дейр-эз-Зоре, были переброшены под Дамаск для того, чтобы навсегда положить конец боевикам «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других группировок, нарушающих перемирие, в столичном регионе. Здесь в коалиции с террористами «Ан-Нусры» продолжают оказывать упорное сопротивление якобы «умеренные» организации «Файлак Ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам» и некоторые другие. При этом в результате их регулярных нападений и обстрелов нередко страдает мирное население Дамаска и пригородов.

На видео, записанном нашим корреспондентом, можно увидеть подготовку военнослужащих к новой атаке позиций террористов, засевших в близлежащих многоэтажных строениях. Накануне репортер ФАН также запечатлел перестрелки на окраине Джобара, вновь спровоцированные радикалами. В последнее время террористы активизировали деятельность на этом направлении, рассчитывая оттянуть правительственные войска от главного фронта борьбы с альянсом боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1, — от Идлиба.

Напомним, в период новогодних праздников отряды так называемой вооруженной оппозиции, дислоцирующиеся в Восточной Гуте, захватили в кольцо окружения ключевую военную базу САА на южной окраине населенного пункта Хараста к северо-востоку от Дамаска. Благодаря подкреплению правительственным силам удалось снять осаду, а также отбить у террористов ряд позиций, в том числе близлежащие кварталы около местной мечети и больницы.

1 Организация запрещена на территории РФ.