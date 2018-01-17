Россияне без нарушений собрали подписи в поддержку самовыдвижения Путина

Москва, 17 января. Никаких нарушений в ходе проверки подписей, которые были сданы в поддержку участия действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах-2018, найдено не было. Об этом журналистам рассказал руководитель юридической службы избирательного штаба российского лидера Сергей Кабышев.

«Нет, нарушений никаких нет… Подписи проверяются очень строго», — цитирует его слова РИА Новости.

Как отметил Кабышев, специалисты заметили лишь мелкие недочеты в документах, заполненных россиянами. Например, некоторые люди забыли указать все числа в паспорте. При этом штаб составил список из 30 строгих критериев.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 43 регионах Российской Федерации уже были собраны подписи в поддержку самовыдвижения действующего президента страны Владимира Владимировича Путина.

Владимир Путин. Биография