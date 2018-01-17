В порт Тартус прибудет первая партия подсолнечного масла из России

Тартус, 17 января. Российская компания направит в Сирию первую крупную партию подсолнечного масла.

По сообщению арабского информационного агентства «Спутник» российская компания заключила с властями Дамаска соглашение о поставках подсолнечного масла. Первая партия из шести тонн продукта должна прибыть в Сирийскую арабскую республику уже в конце января текущего года.

Отмечается, что в Дамаске на заключение соглашения отреагировали положительно, подчеркнув развивающиеся экономические отношения между Россией и Сирией. Масло будет доставлено в порт Тартус морским путем, пишет источник.

Ранее отмечалось, что после сообщения о начале вывода российских войск из Сирии президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь САР. Заявление было сделано на базе ВКС РФ «Хмеймим» 11 декабря 2017 года во время визита Путина в Сирию.