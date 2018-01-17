Выборы-2018: Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов

Российский МИД совместно с Центризбиркомом решают вопрос, как будет организовано голосование для россиян на выборах-2018, проживающих в США. Несмотря на то, что генконсульство РФ в Сан-Франциско было закрыто, власти сделают все возможное, чтобы наши соотечественники смогли воспользоваться своим конституционным правом проголосовать.

Кандидатом, который получит наибольшую поддержку граждан, вероятнее всего, будет действующий глава государства Владимир Путин. Уже сейчас за его выдвижение собрано более миллиона подписей.

Кроме того, доверенными лицами президента являются представители самых разных специальностей: это как знаменитые артисты, снискавшие мировую славу, так и представители простых, но очень уважаемых профессий — врачи, учителя и многие другие.

Генеральный директор ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник» Виталий Бессонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему принял решение стать доверенным лицом президента РФ.

«Сегодня положение Российской Федерации является стабильным, более того, мы видим, что есть реальная возможность для дальнейшего развития социального государства. И я как многодетный отец забочусь о своих детях и смотрю в будущее, в завтрашний день. Я хочу, чтобы он был ясен, чтобы мои дети жили в стабильном обществе, чтобы государство заботилось о них, а ребята в свою очередь могли вложить часть себя в развитие нашей страны. Стабильность сегодня для любого гражданина нашей страны, и лично для меня, является показателем устойчивости жизни и уверенности в завтрашнем дне», — рассуждает Виталий Бессонов.

Кроме того, собеседник ФАН отметил, что решения, которые принимает Владимир Путин во внешней и внутренней политике, находят в нем и его знакомых положительный отклик.

«Это показатель того, что президент действует в фарватере национальной политики и в интересах граждан страны, проживающих на всей ее территории.

Мы должны прийти на выборы и проголосовать за завтрашний день нашего государства, чтобы он был ясным и понятным, за стабильность и перспективы, которые на сегодняшний день существуют. Сегодня мы ощущаем возможность дальнейшего движения вперед. И посещение выборов — это не просто гражданский долг; каждый человек должен обозначить свою позицию по этому вопросу, вне зависимости от того, какие политические взгляды он исповедует», — продолжает Виталий Бессонов.

Он также подчеркнул, что свободно выражать свою волю граждане могут только в стабильном и устойчивом государстве.

«Если мы не придем на выборы, это значит, что нам безразлична судьба нашего Отечества, безразлично, что будет завтра», — считает собеседник ФАН.

Отдельно звучащие призывы бойкотировать выборы — это совершенно неконструктивная позиция, и отказ от выборов — это фактически отказ от самовыражения, от своей воли.

«Индифферентная позиция не ведет к движению вперед. Призывы бойкотировать выборы носят деструктивный характер и преследуют лишь одну цель — посеять разлад внутри государственной системы и дестабилизировать все то, чего нам удалось достичь за последние годы. Эта позиция не отражает интересов людей, которые живут в Российской Федерации», — предупредил Виталий Бессонов.

Он напомнил, что по своей основной специальности является историком, и ему хорошо знакома эта дисциплина. Кроме того, Бессонов внимательно отслеживает контекст и новейшей истории.