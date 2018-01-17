18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Политика
Бизнесмен от коммунистов: почему падает рейтинг Грудинина, и как он его будет надувать
Россия
Выборы-2018. Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018. Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов

    17:16  17 Января 2018
    86

    Выборы-2018: Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов

    Российский МИД совместно с Центризбиркомом решают вопрос, как будет организовано голосование для россиян на выборах-2018, проживающих в США. Несмотря на то, что генконсульство РФ в Сан-Франциско было закрыто, власти сделают все возможное, чтобы наши соотечественники смогли воспользоваться своим конституционным правом проголосовать.

    Кандидатом, который получит наибольшую поддержку граждан, вероятнее всего, будет действующий глава государства Владимир Путин. Уже сейчас за его выдвижение собрано более миллиона подписей.

    Кроме того, доверенными лицами президента являются представители самых разных специальностей: это как знаменитые артисты, снискавшие мировую славу, так и представители простых, но очень уважаемых профессий — врачи, учителя и многие другие.

    Генеральный директор ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник» Виталий Бессонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему принял решение стать доверенным лицом президента РФ.

    Выборы-2018: Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов

    «Сегодня положение Российской Федерации является стабильным, более того, мы видим, что есть реальная возможность для дальнейшего развития социального государства. И я как многодетный отец забочусь о своих детях и смотрю в будущее, в завтрашний день. Я хочу, чтобы он был ясен, чтобы мои дети жили в стабильном обществе, чтобы государство заботилось о них, а ребята в свою очередь могли вложить часть себя в развитие нашей страны. Стабильность сегодня для любого гражданина нашей страны, и лично для меня, является показателем устойчивости жизни и уверенности в завтрашнем дне», — рассуждает Виталий Бессонов.

    Кроме того, собеседник ФАН отметил, что решения, которые принимает Владимир Путин во внешней и внутренней политике, находят в нем и его знакомых положительный отклик.

    «Это показатель того, что президент действует в фарватере национальной политики и в интересах граждан страны, проживающих на всей ее территории.

    Мы должны прийти на выборы и проголосовать за завтрашний день нашего государства, чтобы он был ясным и понятным, за стабильность и перспективы, которые на сегодняшний день существуют. Сегодня мы ощущаем возможность дальнейшего движения вперед. И посещение выборов — это не просто гражданский долг; каждый человек должен обозначить свою позицию по этому вопросу, вне зависимости от того, какие политические взгляды он исповедует», — продолжает Виталий Бессонов.

    Выборы-2018: Путин действует в интересах граждан России — Виталий Бессонов

    Он также подчеркнул, что свободно выражать свою волю граждане могут только в стабильном и устойчивом государстве.

    «Если мы не придем на выборы, это значит, что нам безразлична судьба нашего Отечества, безразлично, что будет завтра», — считает собеседник ФАН.

    Отдельно звучащие призывы бойкотировать выборы — это совершенно неконструктивная позиция, и отказ от выборов — это фактически отказ от самовыражения, от своей воли.

    «Индифферентная позиция не ведет к движению вперед. Призывы бойкотировать выборы носят деструктивный характер и преследуют лишь одну цель — посеять разлад внутри государственной системы и дестабилизировать все то, чего нам удалось достичь за последние годы. Эта позиция не отражает интересов людей, которые живут в Российской Федерации», — предупредил Виталий Бессонов.

    Он напомнил, что по своей основной специальности является историком, и ему хорошо знакома эта дисциплина. Кроме того, Бессонов внимательно отслеживает контекст и новейшей истории.

    «И человека, который мог бы предложить программу, которая бы вела страну вперед из той точки, в которой мы сегодня находимся, нет. Те начинания, которые были заложены в предыдущие годы, могут быть продолжены только действующим президентом. Потому что все прочие кандидаты, которые выступают со своими программами, так или иначе планируют изменить текущий вектор развития страны. И эти изменения могут привести к непредсказуемым результатам», — подытожил Виталий Бессонов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #политика #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей

      18:45 17 Января 2018 359
      Читать
      14:00
      Сегодня

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
      13:43
      Сегодня

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Сегодня

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Сегодня

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 4717

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3190

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33581

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7767

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7409
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      94
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      239
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      807
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      4717