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Россия
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Украина
«США — мишень»: в России предложили подарить средства ПВО соседям Америки в ответ на заявление украинца Трюхана
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    «США — мишень»: в России предложили подарить средства ПВО соседям Америки в ответ на заявление украинца Трюхана

    16:39  17 Января 2018
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    «А потом сало поставят»: в России ответили украинскому политологу, ожидающему после Javelin бесплатных поставок средств ПВО

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в среду обсуждали бесплатную поставку Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые Киев может использовать против ополченцев Донбасса.

    По словам председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана, решение Вашингтона предоставить летальное оружие Украине бесплатно — это не новость.

    «Это же не новость. Это обговорено уже несколько месяцев. Да, получит Украина летальное оружие. Оказывается, часть будет бесплатной. Это процесс не одного дня. Думаю, займет несколько месяцев. Оружие нужно поставить, нужно обучить пользоваться им. Таким образом, Украина постепенно свои возможности защищаться от агрессии повышает. Миритесь с этим, никуда не денешься», — сказал украинский политолог в эфире российского ТВ.

    «А потом сало поставят»: в России ответили украинскому политологу, ожидающему после Javelin бесплатных поставок средств ПВО

    «Это как со станками любой крупной бритвенной компании: станок тебе за три копейки продают, а потом лезвия — уже за сотни рублей. То же самое будет с Javelin, его дадут, а потом заряды для него…», — предположил ведущий программы Евгений Попов.

    «Это первое серьезное решение. Я думаю, дальше речь будет идти о средствах противовоздушной обороны, о помощи в создании с нуля военно-морских сил», — продолжил гость с Украины.

    «А потом и сало начнут поставлять», — пошутил в ответ Попов.

    «А потом сало поставят»: в России ответили украинскому политологу, ожидающему после Javelin бесплатных поставок средств ПВО

    «Вы любите троллить, хотя вроде серьезный ведущий серьезной программы. Ну при чем тут сало? У вас в России хватает сала?» — ответил ему Трюхан.

    «Да, мы его вам поставляем. А у вас вооружений не хватает?» — спросил ведущий «60 минут», но вопрос был, скорее, риторический.

    Причину бесплатной поставки Украине американского вооружения попытался объяснить депутат Госдумы Олег Нилов, напомнивший, что студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отправились на каникулы до весны из-за отсутствия отопления в главном вузе страны.

    «А потом сало поставят»: в России ответили украинскому политологу, ожидающему после Javelin бесплатных поставок средств ПВО

    «Раз не хватает денег на отопление вузов и жилья, у американского правительства проснулась совесть. Оно говорит: «Невозможно отбирать у детей последний кусок хлеба с салом, чтобы оплатить наше вооружение». Я думаю, что это совершенно нормально», — отметил парламентарий.

    При этом он напомнил, что сейчас происходит модернизация вооруженных сил России, которая завершится в 2020 году. Списанное, но работающее вооружение, в том числе средства ПВО, Олег Нилов предложил бесплатно поставлять странам Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки, а не продавать, хотя и желающие купить его имеются.

    «Давайте подарим оружие странам Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Там что, проблем нет? Колумбийская мафия, другие угрозы воздушного, морского характера. Приоритет я бы отдал тем странам, которые вокруг Америки, потому что США сегодня — мишень. Туда могут полететь иранские или северокорейские ракеты. А почему должны страдать страны вокруг Америки? Они тоже должны защитить свое пространство, — объяснил депутат, почему России надо отдавать свое оружие, в том числе комплексы ПВО, соседям США. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #донбасс #украина #евгений попов #олег нилов #javelin #вадим трюхан
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