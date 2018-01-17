Чубайсу бросили в лицо пачку листовок на Гайдаровском форуме

Москва, 17 января. Неизвестный мужчина бросил пачку листовок в председателя правления АО «Роснано» Анатолия Чубайса, который в среду выступал модератором одной из сессий Гайдаровского форума в Москве.

Сообщается, что инцидент произошел в начале сессии. Мужчина, появившийся на сцене, сначала попытался запустить пачкой листовок в лицо Чубайсу, а затем попробовал обратиться к собравшимся с речью, но был остановлен сотрудниками охраны форума, которые вывели мужчину из аудитории.

Экс-министр финансов РФ воспринял инцидент спокойно, пошутив, что нарушитель общественного порядка не смог толком добросить бумаги до цели.

«Что-то не добросил молодой человек. Как-то не доработал», — пошутил Чубайс.

Он также напомнил, что раньше недовольные использовали для бросков бутылки кефира.

Впоследствии Чубайс поднял одну из листовок и прочитал, что в тексте послания Гайдаровский форум именуется «форумом воров и предателей».

Напомним, Гайдаровский форум — это ежегодная экономическая конференция, участие в которой принимают ведущие мировые ученые и политики, а также представители бизнес-кругов.