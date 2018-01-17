Выборы-2018: подписи в поддержку самовыдвижения Путина собраны в 43 регионах

Москва, 17 января. Подписи в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах собраны в 43 регионах страны. Такие данные представил глава юрслужбы штаба российского лидера Сергей Кабышев.

При этом он уточнил, что к передаче в Центризбирком после проверки в настоящее время готовы подписи из 16 регионов.

«Сдались» всего 43 региона, 16 полностью подготовлены, 27 регионов находятся в проверке центрального штаба», — сказал Кабышев.

Напомним, Путин баллотируется на выборы в качестве самовыдвиженца, до 31 января ему было необходимо собрать в свою поддержку 300 тыс. подписей, однако уже накануне в штабе заявили, что Путина поддержали своими подписями более миллиона человек.