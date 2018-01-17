Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Киев не воевал за Крым в 2014 году

Варшава, 17 января. Посол Украины в Польше Андрей Дещица, который весной 2014 года занимал пост министра иностранных дел, объяснил, почему Киев даже не пытался препятствовать воссоединению Крыма с Россией.

По его словам, лидеры майдана сознательно отказались от Крыма и не ввели военное положение, чтобы провести парламентские и президентские выборы, в результате которых на Украине появилась полноценная власть.

«Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины», — сказал Дещица.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией состоялось по итогам референдума, который прошел на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за вхождение Крыма в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.