Онищенко о выборах-2018: У нас есть политический лидер, выпестованный историей

Ровно через два месяца гражданам России предстоит сделать важнейший выбор, который определит будущее страны на ближайшие шесть лет — выбрать нового президента Российской Федерации. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко свой выбор уже сделал. По словам Онищенко, на посту главы России он видит только одного кандидата — действующего президента РФ Владимира Путина, который, по словам депутата, самой историей выпестован для этой важнейшей роли.

«Хотя в избирательном списке будет несколько фамилий, но для меня там есть только один кандидат — это действующий президент России Владимир Путин, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот факт объективно проистекает из конкретной политической ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране. Владимир Путин — это государственный лидер, который был «выпестован» самой историей, самой жизнью, начиная с момента его появления на политической арене».

По словам Геннадия Онищенко, он узнал действующего президента России как политика в августе 1999 года, когда Владимир Путин стал председателем правительства РФ.

«Затем пришло время, когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства, а затем и президентом, — напомнил Геннадий Онищенко биографию российского лидера. — С этого момента началось движение России вперед, и это поступательное движение, безусловно, нужно зачислить в актив нашего президента. Именно в то время была стабилизирована страна, фактически, заново собраны российские территории. Напомню, когда Владимир Путин только принимал Россию, страна была в значительной степени разрозненной. Каждый губернатор считал своим долгом провозгласить чуть ли не «независимость», вплоть до принятия собственной региональной «конституции». Многие из региональных лидеров пытались, я бы так это назвал, «осчастливливать» Россию своим благосклонным к ней отношением, при этом не забывая, что нужно постоянно требовать деньги из федерального бюджета».

По словам Геннадия Онищенко, в истории России за годы, когда ее возглавлял Владимир Путин, были разные этапы, в том числе очень непростые, но российский лидер достойно ответил на все вызовы.