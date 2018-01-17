Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Москва, 17 января. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии и подготовка к Конгрессу нацдиалога в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров министры обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция. Глава государства подчеркнул, что конгресс народов Сирии может стать ключевым шагом на пути политического урегулирования кризиса, а также послужить базой для подготовки новой конституции САР.