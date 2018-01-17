Выборы-2018: штаб Путина определит дату окончания сбора подписей на этой неделе

Москва, 17 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина соберется на этой неделе, чтобы определить дату окончания сбора подписей в поддержку действующего главы страны, заявил журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

Журналисты поинтересовались у Когогина, когда завершится сбор подписей в поддержку Путина. Отметим, что вместо необходимых 300 тысяч голосов российский лидер, выступающий на выборах в качестве самовыдвиженца, уже получил более миллиона подписей россиян.

«Штаб соберется в конце недели, и там мы примем решение», — констатировал его сопредседатель.

На утро среды, 17 января, количество подписей россиян в поддержку Путина достигло 1 миллиона 139 тысяч голосов. Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта.

Владимир Путин. Биография