Глава МИД РФ обсудил с политиком из США ситуацию в Сирии, Иране, Украине и КНДР

Москва, 17 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с президентом американского неправительственного Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом Сирию, Иран, Украину и обстановку вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщили в российском ведомстве по результатам встречи.

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и США», — уточнили в МИД России.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве добавили, что обсуждались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе речь шла о Сирийской Арабской Республике, ситуации на Украине, вокруг Корейского полуострова.

Также упоминалась иранская ситуация.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал сотрудничество РФ, Турции и Ирана по решению сирийского кризиса.

Дмитрий Песков отметил, что процесс выполнения договоренности о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования требуют регулярных контактов на различных уровнях.

Владимир Путин. Биография