Эксперт рассказал о положительном влиянии сокращения потребления алкоголя на экономику России

Москва, 17 января. Сокращение потребления алкогольных напитков на территории России не только положительно отражается на здоровье россиян, но и способствует развитию экономики. Об этом журналистам заявил доцент кафедры теории и практики таможенного дела МФЮА Александр Арский.

Как объяснил эксперт, сокращение среднего потребления алкоголя за последние четыре года на 17-18% высвобождает около 28 миллиардов рублей, которые население может направить на приобретение другой продукции, стимулируя потребительский спрос.

«Относительно трезвый» производственный коллектив более экономически эффективен, чем коллектив «не трезвый». Здесь потребление спиртного отражается на производительности труда, чье повышение находится в зависимости от сокращения случаев нарушения трудовой дисциплины по причине злоупотребления алкоголем», — цитирует слова Арского издание Infox.ru.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила о том, что за последние пять лет потребление алкогольных напитков в стране снизилось на 80%.

Как передает издание «Ридус», в 2018 году государство продолжит поддерживать тренд на повышение средней продолжительности жизни в РФ.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о том, что водка не имеет никакого отношения к российской культуре.