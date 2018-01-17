Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию прорыва блокады Ленинграда, а также встретится с ветеранами. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля.

«18 января Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда», — следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Уточняется, что глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе «Невский пятачок», а также посетит музей «Прорыв», который посвящен военной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.

Также Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от глав регионов РФ лучше заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что необходимо «своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов».

Владимир Путин. Биография