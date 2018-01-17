Курды SDF готовы обвинить в нападении Турции всех участников сирийского конфликта

Африн, 17 января. Командование оппозиционных «Сирийских демократических сил» обвиняет всех участников войны в САР в возможной агрессии со стороны Турции.

Заявление генерала курдского ополчения Сипана Хемо, опубликованного арабскими СМИ, подтверждает, что в Африне всерьез опасаются начала масштабной военной операции Турции на севере провинции Алеппо в Сирии. Хемо сообщил, что если Турция выполнит свое обещание о нападении на курдские территории, то виновниками окажутся все участники сирийского конфликта, включая США, Дамаск и Иран.

Ранее сообщалось, что Турция усиливает группировку войск на северных границах Сирии и стягивает в район провинции Хатай дополнительный подразделения и бронетехнику. В расположении турецких войск замечены мобильные ракетные комплексы.

Отмечается, что Анкара сообщила о готовности начать военную операцию против курдского ополчения в ближайшие дни.