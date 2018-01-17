В Литве запущен аналог украинского сайта «Миротворец»

Вильнюс, 17 января. В Литве запущен интернет-ресурс под названием Vatnikas, который является аналогом скандального украинского сайта «Миротворец».

Как пояснили инициаторы проекта, на сайте будут публиковаться данные о гражданах, которые «отрицают и принижают важнейшие и исторические факты литовской независимости», прославляют «политику Советского Союза и Кремля», а также «принижают членство Литвы в НАТО».

Авторы сайта «выслеживают» кандидатов в свои списки по записям в соцсетях и публикациям в СМИ. К настоящему моменту в базу данных Vatnikas попали более 100 человек. Создатели сайта утверждают, что список составляется на основе их собственного мнения, поэтому предпочитают оставаться анонимными, передает RT.

Стоит отметить, что на Украине функционирует аналогичный сайт «Миротворец», который известен своими скандальными публикациями. «Миротворец» публикует личные данные журналистов, а также сторонников ДНР, ЛНР и других граждан, которых авторы сайта называют «изменниками родины».