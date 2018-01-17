Источник рассказал об интересе европейских команд к зенитовским аргентинцам

Санкт-Петербург, 17 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, к аргентинским футболистам «Зенита» проявляет интерес большая группа европейских команд, представляющих топ-чемпионаты.

Кроме того, внимательно следят за зенитовцами в Турции и Португалии. По словам источника, наименьшим спросом среди них пользуется Матиас Краневиттер, поскольку он на карандаше у ряда испанских, португальских и одного французского клуба.

Наибольший интерес присутствует к Леандро Паредесу, Эмануэлю Маммане и Эмилиано Ригони. Два последних — в сфере интересов ряда английских и испанских команд, в то время как на первого — большой спрос в Италии, где он ранее выступал за «Рому».

Нападающий Себастьян Дриусси интересен во Франции, Италии и Турции. В том случае, если «Зенит» захочет — каждый из пятерки аргентинцев будет продан с заметной для сине-бело-голубых прибылью.

Однако отмечается, что в зимнее трансферное окно клуб категорически против их продажи — в том числе из-за позиции главного тренера команды Роберто Манчини, который планирует и дальше строить игру команды вокруг группы легионеров из Аргентины.

В текущем сезоне после 20 туров «Зенит» с 37 очками занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 баллов.