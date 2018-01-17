Сирия, 17 января. Курды подверглись атаке смертника ИГ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Силы САР при поддержке авиации РФ освободили населенный пункт Батиха на юге Алеппо. ССА** лишилась двух главарей в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели несколько боевых вылетов на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Батиха в южной части Алеппо.

«Исламское государство»1: провело атаку с участием смертника в городе Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора; понесло потери в столкновениях с ВС Ирака в провинции Мосул; организовало взрыв в иракской провинции Дияла.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух лидеров в столкновениях с САА в провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла минометный огонь по позициям САА в Харасте на северо-востоке Дамаска, убит полевой журналист; ведет перестрелки с боевиками ИГ в районе населенного пункта Ялда к югу от Дамаска.

Курды: противостоят ИГ в населенном пункте Гаранидж в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аш-Шафаа недалеко от сирийско-иракской границы в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Оппозиционный новостной портал FSA Platform сообщает о том, что в окрестностях лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук», а также в районе Хаджар Аль-Асвад южнее столицы разворачиваются ожесточенные бои между группировками вооруженной оппозиции с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой. По предварительным данным, противники ограничиваются взаимными обстрелами. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем в ходе вооруженного противостояния между Сирийской арабской армией (САА) и исламистскими формированиями в Восточной Гуте был убит один из корреспондентов правительственного информагентства Валид Халил родом из населенного пункта Хараста. Как сообщает агентство новостей Al Masdar News, журналист вел репортаж, когда район подвергся минометному обстрелу исламистов. Валид Халил являлся одним из наиболее известных полевых журналистов.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между исламистами коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и правительственными силами. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, военнослужащим САР удалось прорвать линию обороны боевиков и захватить небольшой населенный пункт к северо-востоку от аэропорта «Абу-Духур». Военную операцию возглавила 124-я бригада Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемая авиаударами российских военных самолетов. Военные источники AMN сообщают, что радикалы были вынуждены покинуть город Батиха. Также данную информацию подтверждает военный источник в сети Twitter (C_Military1). В настоящий момент продолжаются столкновения в окрестностях населенного пункта. Напомним, войска Башара Асада зачистили от боевиков значительные территории. Так, под контроль САА полностью перешло плато Аль-Хасс.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 сообщает об атаке террориста-смертника «Исламского государства» в населенном пункте Гаранидж, где все еще продолжаются ожесточенные бои между силами ИГ и Демократической армией Сирии**** (SDF). Известно, что курдским подразделениям не удалось предотвратить взрыв, однако о потерях со стороны отрядов SDF пока ничего не сообщалось.

Тем временем ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, возобновили боевые вылеты в регионе. Как передает интернет-портал Sound and Picture, авиация альянса нанесла несколько авиаударов по населенному пункту Аш-Шафаа, где по-прежнему сохраняют военное присутствие террористы ИГ. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирных жителей. Напомним, под беспорядочными ударами американских военных самолетов практически ежедневно гибнут сирийские граждане, проживающие на территориях, где все еще высока активность остатков отрядов ИГ.

Провинция Идлиб

Сирийская свободная армия (ССА) лишилась одного из высокопоставленных главарей в провинции Идлиб, передает информационный портал Al Masdar News. По словам активистов оппозиции, Хусейн Абдул-Раззак Баккур был ликвидирован в ходе вооруженных столкновений с Сирийской арабской армией (САА). Кроме того, сообщается, что ранее в боях также был уничтожен полевой командир формирования — Абу Насер Аль-Кусайя. Таким образом, за последние 72 часа «свободная армия» потеряла двух лидеров. Напомним, часть формирований так называемой «умеренной оппозиции», в число которых входит и ряд бригад ССА, поддерживает террористическое объединение «Тахрир Аш-Шам».

Ирак

Еще один теракт произошел на территории Республики Ирак. Новостное агентство Iraqi News передает, что в результате взрыва бомбы в городе Джалаула на северо-востоке провинции Дияла были убиты двое сотрудников полиции, еще семь полицейских получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Местные активисты заявляют, что СВУ было заложено ИГИЛовцами. Напомним, несколькими часами ранее сообщалось о том, что боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» провели нападение на город Аль-Микдадия в Дияле. Известно, что сразу после взрыва вооруженные силы Ирака объявили о начале новой военной операции по обнаружению и ликвидации подпольных формирований террористической группировки.

Между тем в северной части страны боевики ИГ предприняли попытку нападения недалеко от города Мосул. По данным Iraqi News, правительственные войска отразили атаку, уничтожив при этом одного из ИГИЛовцев. Напомним, накануне несколько радикалов ИГ также были нейтрализованы южнее Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)