И главное — никакой политики: Дмитрий Лекух об украинских неприятностях в новом году

Новый экономический 2018 год начался на Украине с ряда «мелких», но весьма характерных неприятностей.

Для начала, ее очень обидел МВФ, причем публично и брутально, уведомив об этом не только администрацию Петра Порошенко, но и премьера Владимира Гройсмана, а также спикера, министров экономического блока и «других официальных лиц». Речь идет о представленном Порошенко законопроекте об «антикоррупционном суде».

И никакой политики

Цитируем реакцию фонда дословно, поскольку этим надо наслаждаться:

«Подача президентом законопроекта об антикоррупционном суде должна была стать шагом в правильном направлении. Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», — возмущается глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден. О чем и сообщает местная «Европейская правда», что само по себе, в общем-то, оксюморон.

Что же там «несовместимого»?

Во-первых, МВФ категорически не устраивают сроки исполнения. «Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда», — говорится в письме.

Плюс еще восемь замечаний: по процедуре отбора судей, о юрисдикции судов, — включая совсем уж дерзкие, вроде возможности блокирования «международными донорами» назначения «не добропорядочных судей». То есть, МВФ, вслед за Венецианской комиссией, прямо говорит о том, что судьи на «суверенной» Украине должны назначаться международными институтами, поскольку туземцам такое важное дело доверять нельзя.

Конечно, никак иначе, кроме как «колониальным», данное требование назвать невозможно. И главное — никакой политики. Просто борьба с коррупцией, как она есть.

Но это, разумеется, — только повод. Причина жесткой позиции Международного валютного фонда кроется в другом.

В миссии МВФ, детально знающей реальное положение дел на Украине, просто отчаянно не хотят давать этим замечательным людям очередной транш, прекрасно понимая, что он с большой долей вероятности окажется «безвозвратным». Чиновники фонда осознают со всей ясностью: несмотря на политические решения о «поддержке молодой демократии» и прочей феерической фанаберии, отвечать за невозврат придется именно им. Своими уютными креслами, репутацией и прочими радостями жизни: для международного бюрократа это, фактически, «самострел».

Поэтому позиция МВФ понятна: это позиция бравого сержанта Советской Армии, которому приказали «докопаться» до столба. Вот он и орет на весь плац: «Почему стоите криво и светите не в ту сторону?!»

Нормальный, в принципе, вариант. Вполне ожидаемый.

Только Пономарю не говорите

Гораздо обидней поступил с украинскими энергетическими структурами российский «Газпром», который спокойно, несмотря на все крики о «перемоге», отказался оспаривать решения Стокгольмского арбитража. Последние, как становится понятно даже самому кастрюлеголовому обывателю, Россию абсолютно устраивают.

Напомним, что арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «проигравшему» (как пишут на Украине) «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленный газ и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров, оставив условие take or pay для четырех пятых «просуженного» объема. Более того, суд обязал украинскую сторону платить примерно по 600 тысяч долларов ежедневно (!) за каждый день просрочки основного «тела» платежа.

В общем, «неплохая прибавка к пенсии». Так что можно немного и подождать.

Но ведь и это еще не все!

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Самая смешная новость по украинской экономике пришла не из МВФ и даже не из надменного Стокгольмского арбитража. А от родного украинского министерства экономического развития и торговли, внезапно отменившего введенные менее месяца назад (28.12.2017, данный документ до сих пор висит в открытом доступе на сайте украинского ведомства) санкции в отношении российской компании «Южтранс», поставлявшей на территорию Украины угли антрацитной группы.

В «инторнетах» такую замечательную позицию с мгновенным переобуванием в воздухе принято характеризовать просто: «рука-лицо».

Кемерово с вами!

И ведь говорили тогда клоунам, что санкции, введенные Киевом в отношении российского поставщика угля, негативно отразятся прежде всего на украинских потребителях. И что российская компания с легкостью найдет новые рынки сбыта по «антрацитовой группе» — как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. Ну, дефицитен он, дефицитен в краю наших грустных осин. И ничего в этом не изменить.

Напомним, что именно «страна-агрессор», на радость российским угольщикам, после киевской блокады Донбасса стала базовым поставщиком для Украины, захватив более 55% местного рынка и заработав на Украине порядка 1,2 млрд долларов США. А с неимоверной помпой раскручиваемые по всем незалежным СМИ «американские угольные контракты» (про всякие Австралии и ЮАР скромно умолчим) не покрывают и половины российского объема поставок.

Короче, Кемерово и другие добывающие регионы солидарны с украинским МЭРТ: так держать, парни!

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Ну, и, наконец, выяснилось главное: теплая зима, как и отсрочки платежей по суверенному долгу, — это для Украины не правило, а аномалия. И, как любая прочая аномалия, имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Так что в текущем году Киеву придется оплатить «частным держателям бондов» вполне конкретную сумму, ну и заседание апелляционной инстанции Высокого суда Лондона по «трем русским миллиардам» тоже не заставит себя ждать.

А на термометре на общих у России и Украины меланхоличных евразийских равнинах застыли отметки довольно «ниже нуля».

Холодно, однако…