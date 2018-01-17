Сирия сегодня: стала известна дата проведения Конгресса нацдиалога в Сочи, ситуация в зонах деэскалации

Сирия, 17 января. Стала известная дата проведения Конгресса национального диалога в Сирии. Российские военные отчитались об обстановке в зонах деэскалации в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Дата проведения Конгресса

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января и будет однодневным. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Конгресс пройдет в Сочи 30 января», — сообщает издание.

Эту же информацию подтвердил источник в сирийской оппозиции, который также планирует принять участие в мероприятии. Напомним, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от заявлений по этому форуму.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отмечал, что во время проведения Конгресса, который должен будет запустить процесс работы над новой конституцией САР, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции. Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты комиссии по перемирию в САР зафиксировали шесть случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации. Об это сообщается в информационном бюллетени Минобороны РФ.

«За сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два, Идлиб — два, Алеппо — один», — отмечается в документе.

Кроме того, за сутки России провела две гуманитарные акции: в населенный пункт Маардес (провинция Хама) местному населению передано 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Слейбия (Алеппо), там гражданские получили 2,4 тонны провианта. Медицинская помощь была оказана 27 людям.

США создали авиабазу в Сирии

Пентагон создал в Сирийской арабской республике полноценную военно-воздушную базу, которая способна принимать до 100 истребителей. Об этом сообщило ливанское издание «Аддияр».

По данным СМИ, Вашингтон продолжает наращивать военный потенциал. Так, на юго-востоке САР создана крупная авиабаза, которая должна обеспечить влияние США на юго-восточных территориях Сирии. В настоящее время они подконтрольны проамериканскому оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF).

Кроме того, ранее стало известно, что военные США передали курдскому альянсу порядка 300 единиц бронетехники, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также вооружение, боеприпасы и экипировку.