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Сирия сегодня: стала известна дата проведения Конгресса нацдиалога в Сочи, ситуация в зонах деэскалации
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    Сирия сегодня: стала известна дата проведения Конгресса нацдиалога в Сочи, ситуация в зонах деэскалации

    17:09  17 Января 2018  /обновлено: 17:48  17 Января 2018
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    Сирия сегодня: стала известная дата проведения Конгресса нацдиалога в Сочи, ситуация в зонах деэскалации

    Сирия, 17 января. Стала известная дата проведения Конгресса национального диалога в Сирии. Российские военные отчитались об обстановке в зонах деэскалации в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Дата проведения Конгресса

    Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января и будет однодневным. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    «Конгресс пройдет в Сочи 30 января», — сообщает издание.

    Эту же информацию подтвердил источник в сирийской оппозиции, который также планирует принять участие в мероприятии. Напомним, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от заявлений по этому форуму.

    Сирия сегодня: стала известная дата проведения Конгресса нацдиалога в Сочи, ситуация в зонах деэскалации

    Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отмечал, что во время проведения Конгресса, который должен будет запустить процесс работы над новой конституцией САР, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции. Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент.

    Обстановка в зонах деэскалации

    За минувшие сутки российские специалисты комиссии по перемирию в САР зафиксировали шесть случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации. Об это сообщается в информационном бюллетени Минобороны РФ.

    «За сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два, Идлиб — два, Алеппо — один», — отмечается в документе.

    Военная полиция в САР

    Кроме того, за сутки России провела две гуманитарные акции: в населенный пункт Маардес (провинция Хама) местному населению передано 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Слейбия (Алеппо), там гражданские получили 2,4 тонны провианта. Медицинская помощь была оказана 27 людям.

    США создали авиабазу в Сирии

    Пентагон создал в Сирийской арабской республике полноценную военно-воздушную базу, которая способна принимать до 100 истребителей. Об этом сообщило ливанское издание «Аддияр».

    По данным СМИ, Вашингтон продолжает наращивать военный потенциал. Так, на юго-востоке САР создана крупная авиабаза, которая должна обеспечить влияние США на юго-восточных территориях Сирии. В настоящее время они подконтрольны проамериканскому оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF).

    США построили в Сирии авиабазу

    Кроме того, ранее стало известно, что военные США передали курдскому альянсу порядка 300 единиц бронетехники, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также вооружение, боеприпасы и экипировку.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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