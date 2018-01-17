Курды SDF принудили тысячу гражданских лиц вступить в свои ряды

Хасака, 17 января. Курды начинают создавать анонсированные США «силы пограничной безопасности».

Ливанский информационный портал сообщил со ссылкой на местные источники в провинции Хасака, что курды оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) в принудительном порядке заставили около тысячи молодых людей вступить в ряды коалиции. В «призыв» попали жители провинций Хасака и восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

По мнению экспертов это связано с заявлением Вашингтона о намерении создать в Сирии «силы пограничной безопасности» около границ с Ираком и Турцией. Инициатива США вызвала резкую критику со стороны Анакары и Москвы, так как попытка создать новую группировку на контролируемых курдами территориях приведет к эскалации сирийского конфликта и нарушению суверенитета страны.

В Турции данное решение Белого дома назвали стремлением создать в САР «новую террористическую армию».

Отмечается, что по планам Пентагона в состав «пограничных сил» должны войти порядка 30 тысяч боевиков.