CalExit: Калифорнию хотят разделить на два штата

Лос-Анджелес, 17 января. Инициативная группа обнародовала декларацию с призывом учредить в США штат Новая Калифорния.

Отмечается, что авторам идеи не нравятся высокие налоги и обстановка в Калифорнии в целом. Правда, в отличие от сторонников независимости Калифорнии, группа выступает за сохранение территории в составе Соединенных Штатов, однако не под руководством нынешнего местного руководства.

Согласно подсчетам составителей декларации, в новом, 51-м американском штате будут проживать около 15 млн человек. В Сети уже назвали данную кампанию CalExit.

When #Calexit happens in 2021 as a result of our upcoming self-determination referendum initiative, all of California's 58 counties will secede from the United States as one nation. This will happen regardless of "New California", "Six California's", or "Three California's". — #Calexit Campaign (@YesCalifornia) January 17, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что активисты движения Yes California, которые выступают за независимость штата Калифорния от Вашингтона, намерены провести референдум в этом году.