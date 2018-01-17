Выборы-2018: политолог оценил роль доверенных лиц Путина в избирательной кампании

Санкт-Петербург, 17 января. Настоящими доверенными лицами кандидата на пост президента России Владимира Путина являются члены его управленческой команды, заявил политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению Рябова доверенные лица президента, в список которых вошли уже 259 человек, являются лишь формальным моментом предвыборной программы Путина.

«За пределами этого списка остались миллионы тех, кто на самом деле является главным ресурсом президента, — констатировал Рябов. — Настоящие «доверенные лица» президента — это его управленческая команда, которая работает на федеральном уровне и в регионах».

Список доверенных лиц, в который входят различные активисты страны, артисты, спортсмены и многие другие, Рябов считает «символическим набором из нескольких сотен человек».

Ранее стало известно, что в качестве доверенных лиц Путина зарегистрировались вратарь Игорь Акинфеев, хирург Леонид Бокерия, музыкант Игорь Бутман и многие другие.