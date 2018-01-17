Кравчук отреагировал на предложение Госдумы пересмотреть договор о дружбе

Киев, 17 января. Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал прозвучавшее в Госдуме РФ предложение о частичном пересмотре Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части, касающейся территориальных границ. По мнению Кравчука, этот договор уже давно не существует, так как его «перечеркнула деятельность России».

Таким мнением Кравчук поделился в эфире канала «112 Украина».

«О какой дружбе надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута войной, всеми теми действиями России по отношению Украины... Говорить о нем (о Договоре — прим. ФАН), пожалуй, не стоит. Он перечеркнут историей и деятельностью России. Для меня такого документа не существует», — заявил Кравчук.

Первый украинский президент также отметил, что Украина не может поступиться никакими положениями документов о том, что она является независимым и самостоятельным государством.

Напомним, 14 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной нужно частично денонсировать. По мнению депутата, этот шаг необходим из-за того, что документ «односторонне выгоден» Киеву. Затулин пояснил, что, «хотя ни о дружбе, ни сотрудничестве со стороны Киева речи не идет», на Украине продолжают апеллировать к положениям документа, касающимся государственных границ.

Отметим, документ, посвященный двусторонним отношениям России и Украины, партнерству стран, а также их смежным границам, был подписан президентами Украины и РФ Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Отношения России и Украины находятся в кризисе с 2014 года, когда после проведения референдума к РФ присоединился полуостров Крым. С тех пор Киев постоянно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в частности заявляя о якобы участии российской стороны в происходящем в Донбассе.

В Кремле, комментируя обвинения подобного характера, отмечают, что Россия не является стороной противостояния в конфликте на территории Донбасса, а также напоминают, что, как неоднократно указывал российский лидер Владимир Путин, РФ сама заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее начала выходить из тяжелого политического, социального и экономического кризиса.