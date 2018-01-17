МИД РФ готов зеркально ответить на литовский «список Магнитского»

Москва, 17 января. Москва готова к симметричному ответу на публикацию в Латвии «списка Магнитского», заявили в информационном департаменте МИД РФ, исходя при этом из действующего в российской политике принципа взаимности.

В латвийском списке перечислены 49 граждан России, которым был запрещен въезд в страну. В нем, кроме прочих, значатся глава Чечни Рамзан Кадыров, глава СК РФ Александр Бастрыкин и его заместитель Олег Логунов.

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В информационном департаменте МИД отметили, что уже давно перестали удивляться антироссийским выпадам со стороны Литвы, которая «определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерике».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что расширение санкционных списков со стороны ЕС и отдельных его членов никак не поможет наладить отношения с Россией.