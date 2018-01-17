Более 73% россиян готовы проголосовать за Путина уже сейчас — опрос

Москва, 17 января. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы более 73% россиян. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опросов.

Положительно на вопрос о том, проголосовали ли бы они за Путина, ответили 73,2% респондентов ВЦИОМ.

По данным опросов, все остальные кандидаты на пост президента в 2018 году имеют значительно менее высокий уровень поддержки со стороны избирателей. На данный момент продолжает сбор подписей в поддержку кандидатов. Сегодня в избирательном штабе Путина объявили, что подписи в поддержку выдвижения на выборы-2018 действующего президента поставили около 1,14 млн россиян.

По данным ВЦИОМ на 11–15 января, около 70% респондентов заявили о том, что будут принимать участие в голосовании на выборах-2018.