Рада отказалась разрывать дипотношения Украины с Россией

Киев, 17 января. Верховная рада Украины отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений между с Россией, она изъята из текста законопроекта «о реинтеграции Донбасса».

Ранее данная поправка уже была отклонена профильным комитетом, тем не менее ее автор настоял на том, чтобы провести ее голосование в зале. В поддержку поправки о разрыве дипотношений Киева с Москвой высказались только 72 депутата, сообщает РИА Новости.

Таким образом, поправка не получила необходимого минимума в 226 голосов и была отклонена. По мнению ряда украинских парламентариев, разрыв дипломатических отношений с Россией – «самоубийство» для Украины и может привести к возрастанию напряжения в Донбассе. Кроме того, в Раде отметили, что подобные решения вправе принимать только МИД страны.

В тексте законопроекта «о реинтеграции Донбасса» киевские власти в очередной раз обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивается в конфликт на восточной границе Украины и называют ее «агрессором». Официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем разрешении ситуации.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию в российско-украинских отношениях и сообщил об уверенности, что она нормализуется. Российский лидер также отметил необходимость конструктивного диалога между братскими народами.