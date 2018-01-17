Жители Ирана снимают пародийные ролики на материалы западных СМИ о массовых «протестах»

Тегеран, 17 января. Жители Ирана высмеивают попытки западных СМИ показать массовые протесты граждан против правительства страны.

Жители Ирана начали публиковать в Сети видеоролики, пародирующие сюжеты западных СМИ о массовых протестах и народных волнениях против действующего правительства. Запад пытается представить недавние события в Иране как попытку свергнуть власти Тегерана.

Протесты в Иране начались с мирных демонстраций, однако вскоре приобрели характер политических выступлений. Протестующие совершали попытки захвата государственных, военных и полицейских объектов. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что беспорядки, последовавшие после мирных демонстраций, против которых власти не возражали, были вызваны не внутренними проблемами страны, а внешними провокациями других государств, среди которых он назвал Саудовскую Аравию.

Эксперты сообщили, что граждане Ирана, после того, как протесты поддержали США, саудиты и Израиль, решили прекратить выступления.

В опубликованных в Сети роликах в пародийном ключе показаны одинокие «протестующие» с белыми флагами, символизирующие «массовые народные возмущения» в Иране.