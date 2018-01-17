Немецкий политолог рассказал, кто сменит Порошенко на посту президента Украины

Киев, 17 января. Известный немецкий политолог Александр Рар заявил, что на Украине всегда отсутствовала единая нация и в этом, в том числе, он видит причину войны в Донбассе, а также дал прогноз о том, кто сменит «прозападного» Петра Порошенко на посту президента Украины.

Так, по мнению эксперта, главная причина военного конфликта на юго-востоке страны кроется в исторических корнях этого государства. Здесь, как подчеркнул Рар, всегда отсутствовала единая нация, но есть две Украины: западная и восточная, и у каждой есть свой менталитет.

«Каждый раз, когда во главе государства оказывалась одна часть украинских элит, на следующих президентских выборах побеждала другая», — добавил он, напомнив, что на смену Леониду Кравчуку пришел Леонид Кучма, затем президентом стал Виктор Ющенко, которого сменил Виктор Янукович. Теперь страной руководит Петр Порошенко.

«Я думаю, что после Порошенко президентом страны будет украинский политик, который будет лучше восприниматься как «свой» в восточных регионах Украины, а не в западных», — сказал он эфире Ukrlife. Прокомментировал он также идею ряда украинских политиков о том, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой.

«Сейчас это, к сожалению, невозможно, но лет через 5–10, возможно, будет найден тот геополитический комфорт, который поможет стране развиваться в двух направлениях», – резюмировал Рар.