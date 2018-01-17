Политолог рассказал, чему научилась Россия при Путине

Москва, 17 января. При президентстве Владимира Путина Россия научилась осознавать свои национальные интересы, заявил политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Рябов обратил внимание, что выборы необходимы даже при очевидном высоком уровне поддержки Путина со стороны россиян.

«Выборы нужны для того, чтобы ни у самого общества, ни у наблюдающего за нами Запада, ни у дружественного Востока не было никаких сомнений относительно общественной поддержки политики президента Путина», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что при действующем президенте страна многому научилась.

«Например, люди знают, что значит жить насыщенной материальной жизнью, — привел он пример. — Многие уже побывали за границей, увидели мир, понимают, где какие ценности».

По мнению политолога, Россия при Путине смогла осознать свои национальные интересы. Теперь выборы-2018 станут своеобразной «перезагрузкой» перечня запросов общества к президенту.

«Мне кажется, эти выборы — после всех внешних вызовов последнего времени — самые важные в последние восемнадцать лет, — выразил мнение Рябов. — При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире, и только сейчас по-настоящему просыпается и нащупывает свои интересы внутри себя».

Ранее стало известно, что в поддержку самовыдвижения Путина на предстоящих выборах 2018 года было собрано более 1 миллиона 139 тысяч подписей.