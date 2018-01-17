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Россия
Выборы-2018: в Карелии открылся региональный избирательный штаб Путина
Россия
Политолог рассказал, чему научилась Россия при Путине
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    Политолог рассказал, чему научилась Россия при Путине

    15:08  17 Января 2018
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    Политолог рассказал, чему научилась Россия при Путине

    Москва, 17 января. При президентстве Владимира Путина Россия научилась осознавать свои национальные интересы, заявил политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Рябов обратил внимание, что выборы необходимы даже при очевидном высоком уровне поддержки Путина со стороны россиян.

    «Выборы нужны для того, чтобы ни у самого общества, ни у наблюдающего за нами Запада, ни у дружественного Востока не было никаких сомнений относительно общественной поддержки политики президента Путина», — констатировал эксперт.

    Политолог рассказал, чему научилась Россия при Путине

    Он подчеркнул, что при действующем президенте страна многому научилась.

    «Например, люди знают, что значит жить насыщенной материальной жизнью, — привел он пример. — Многие уже побывали за границей, увидели мир, понимают, где какие ценности».

    По мнению политолога, Россия при Путине смогла осознать свои национальные интересы. Теперь выборы-2018 станут своеобразной «перезагрузкой» перечня запросов общества к президенту.

    «Мне кажется, эти выборы  — после всех внешних вызовов последнего времени  — самые важные в последние восемнадцать лет,  — выразил мнение Рябов.  — При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире, и только сейчас по-настоящему просыпается и нащупывает свои интересы внутри себя».

    Ранее стало известно, что в поддержку самовыдвижения Путина на предстоящих выборах 2018 года было собрано более 1 миллиона 139 тысяч подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #выборы-2018
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