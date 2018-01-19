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Сирия: губернатор провинции Дамаск встретился с освобожденными из плена сирийцами
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    Сирия: губернатор провинции Дамаск встретился с освобожденными из плена сирийцами

    12:00  19 Января 2018
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    Сирия: губернатор провинции Дамаск встретился с освобожденными из плена сирийцами

    Дамаск, 19 января. Губернатор провинции Дамаск Аля Мунир Ибрагим провел встречу с накануне освобожденными из плена сирийцами, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Накануне в Сети появилась информация о том, между правительством и боевиками из Восточной Гуты Дамаска произошла процедура обмена пленными.

    Благодаря усилиям Сирийской арабской армии (САА), органов безопасности и правительственных учреждений 24 человека, в том числе женщины и дети, были освобождены из плена. По имеющимся данным, некоторые из уже бывших узников находились в плену около трех лет, других же похитили примерно восемь месяцев назад. Большинство людей были похищены из района Аль-Аббасин в Дамаске.

    4 Фото.
    4 Фотографии

    Губернатор Аля Ибрагим подчеркнул, что «работа по освобождению мирного населения из рук террористов продолжается».

    «Мы вернем всех похищенных, где бы они не находились», — подчеркнул он.

    Он также добавил, что компетентные органы находятся в постоянном контакте с боевиками. Это требуется для того, чтобы сохранить жизнь людям. Теперь люди снова могут вернуться к мирной жизни и избавиться от страха, который испытывали, находясь в тюрьмах террористов.

    Примечательно, что вопрос о передаче всех похищенных из подконтрольных боевикам районов является одним из приоритетных требований правительства в каждой дискуссии со сторонами, поддерживающими террористические группировки.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #саа #восточная гута #ибрагим
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