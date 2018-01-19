Сирия: губернатор провинции Дамаск встретился с освобожденными из плена сирийцами

Дамаск, 19 января. Губернатор провинции Дамаск Аля Мунир Ибрагим провел встречу с накануне освобожденными из плена сирийцами, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Накануне в Сети появилась информация о том, между правительством и боевиками из Восточной Гуты Дамаска произошла процедура обмена пленными.

Благодаря усилиям Сирийской арабской армии (САА), органов безопасности и правительственных учреждений 24 человека, в том числе женщины и дети, были освобождены из плена. По имеющимся данным, некоторые из уже бывших узников находились в плену около трех лет, других же похитили примерно восемь месяцев назад. Большинство людей были похищены из района Аль-Аббасин в Дамаске.

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Губернатор Аля Ибрагим подчеркнул, что «работа по освобождению мирного населения из рук террористов продолжается».

«Мы вернем всех похищенных, где бы они не находились», — подчеркнул он.

Он также добавил, что компетентные органы находятся в постоянном контакте с боевиками. Это требуется для того, чтобы сохранить жизнь людям. Теперь люди снова могут вернуться к мирной жизни и избавиться от страха, который испытывали, находясь в тюрьмах террористов.

Примечательно, что вопрос о передаче всех похищенных из подконтрольных боевикам районов является одним из приоритетных требований правительства в каждой дискуссии со сторонами, поддерживающими террористические группировки.