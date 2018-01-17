Более 1 млн 139 тысяч россиян поддержали выдвижение Путина на выборах-2018

Москва, 17 января. В поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2018 года было собрано более 1 миллиона 139 тысяч подписей. Как сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин, для сдачи в ЦИК подготовлены 142 тысячи подписей.

«На сегодняшнее утро собрано 1 миллион 139 тысяч подписей», — передает РИА Новости слова Когогина..

На данный момент, рассказал сопредседатель избирательного штаба, в штаб Путина было доставлено более 470 тысяч подписей со всей России. Проверить успели 192 тысячи подписей, из которых 142 готовы к сдаче в Центризбирком.

Напомним, на президент Владимир Путин идет на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца. Для участия в выборах ему необходимо собрать и сдать в ЦИК по крайней мере 300 тысяч подписей в свою поддержку.